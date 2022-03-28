Ödüller verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençliğe yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 81 il merkezinde düzenlenen ‘Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’ sonucunda Sarıkaya ilçesinde dereceye girenler öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Emrah Kandemir dereceye giren öğrencilere ödüllerini taktim etti. Düzenlenen programa Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Verdenaz Albayrak, Kerim Boran ve aileleri katıldı.

Böyle ulvi bir konuda yarışmaya katılmak, dereceye girmek gurur vesilesi olduğunu belirten Kandemir,” Öncelikle Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışmasında ilimizde dereceye giren öğrencilerin şahsında Başkanlığımızca düzenlenen yarışmaya katılan bütün öğrencileri canı gönülden kutluyorum. Sizleri de aldığınız dereceden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Böyle ulvi bir konuda yarışmaya katılmak, dereceye girmek gurur vesilesidir, bundan sonraki hayatınızda başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Her yarışma bir emek ister, bu emeği sergilemeden hiçbir şey elde edilemez. Emek harcayarak bunun sonucunda da bir netice elde etmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum” dedi.