Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ödüller verildi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ‘Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:49
Ödüller verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençliğe yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 81 il merkezinde düzenlenen ‘Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’ sonucunda Sarıkaya ilçesinde dereceye girenler öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.  İlçe Müftüsü Emrah Kandemir dereceye giren öğrencilere ödüllerini taktim etti. Düzenlenen programa Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Verdenaz Albayrak, Kerim Boran ve aileleri katıldı. 
Böyle ulvi bir konuda yarışmaya katılmak, dereceye girmek gurur vesilesi olduğunu belirten Kandemir,” Öncelikle Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışmasında ilimizde dereceye giren öğrencilerin şahsında Başkanlığımızca düzenlenen yarışmaya katılan bütün öğrencileri canı gönülden kutluyorum. Sizleri de aldığınız dereceden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Böyle ulvi bir konuda yarışmaya katılmak, dereceye girmek gurur vesilesidir, bundan sonraki hayatınızda başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Her yarışma bir emek ister, bu emeği sergilemeden hiçbir şey elde edilemez. Emek harcayarak bunun sonucunda da bir netice elde etmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ödüller VerildiIlerigazetesiMartPazartesi2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberSarıkayaMüftülükMevlid-i NebiGeçnlik BilgiYarışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Engelsiz buluşma
Engelsiz buluşma
Ulaşım hizmetleri başlıyor
Ulaşım hizmetleri başlıyor
Annelere moral
Annelere moral
Köse’den esnaf gezisi
Köse’den esnaf gezisi
Çevrimiçi bilgi yarışması
Çevrimiçi bilgi yarışması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim