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Ödül töreni yapıldı

BİLAL Şahin İlk ve Ortaokulunda açılan zeka oyunları kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler için ödül töreni yapıldı.

Ödül töreni yapıldı

BİLAL Şahin İlk ve Ortaokulunda açılan zeka oyunları kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler için ödül töreni yapıldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Ödül töreni yapıldı

Taşımalı eğitim ile okuyan öğrenciler arasındaki bir saatlik ders farkını etkili şekilde değerlendirmek amacıyla, okul idaresi tarafından açılan kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere ödülleri verildi. Ödül törenine Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şube Müdürü Ömer Tikilo ve Mücahit Kılınç katılım gösterdi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okula olan katkılarından dolayı Bilal Şahin’e teşekkür etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Yusuf Yazıcı, kursiyerlere ödül, diğer öğrencilere ise çeşitli hediye takdiminde bulundu.

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