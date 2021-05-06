Ödemeler başladı, kuyruklar oluştu

Destek ödemeleri, banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılıyor. Engelli ve yaşlı aylıkları, sosyal destek ödemeleri 10 Mayıs tarihine kadar ödenecek. Bu kapsamda PTT kartı ya da IBAN numarası gönderilecekler dışındaki hak sahibine ödemeler vefa sosyal destek grupları bünyesinde evlerinde teslim edilecek. Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağı, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtildi.