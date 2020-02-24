ODANIN 1.5 YILI ANLATILDI

Gülhan Karaca Otel ve Restoran’da düzenlenen toplantıya, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yönetim Kurulu üyeleri, Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hacı Selvi, yaptığı açılış konuşmasında düzenlemiş oldukları toplantının amacının 2019 yılı Ticaret ve Sanayi Odasının yapmış oldukları faaliyetleri değerlendirmek olduğunu söyledi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Ticaret Sanayi Odasında 17 aydır görev yaptıklarını hatırlattı. 17 aylık çalışma dönemi içerisinde Yozgat'ta birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini dile getiren Çelik, ''Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak Yozgat'taki işletmelerimize 50 milyon civarında bir kredi verilmesine vesile olduk. Ciddi şekilde kredi indirimleri sağlanmasına yardımcı olduk. Bunun dışında kısmet olursa Odamızın fiziki yerleşkesinin bize yakışmadığını ve daha iyi bir yere geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Bununla alakalı arsa üzerinde ciddi bir evsel atık ve hafriyat çalışması yaptık. Bu çalışmalarımızı da geçtiğimiz aylarda bitirdik ve bir kaç ay içerisinde de inşaat çalışmalarına başlayacağız. Allah izin verirse de görevimiz bitmeden Yeni Ticaret ve Sanayi Odamızın binasını bitirip yeni bir kompleks kazandıracağız'' dedi.