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ODADAN KAMPANYA

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası, ‘Enflasyonla Mücadele’ programına destek amacıyla kampanya başlattı, hazırlanan broşür ve afişlerin tanıtımı yapıldı.

ODADAN KAMPANYA

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası, ‘Enflasyonla Mücadele’ programına destek amacıyla kampanya başlattı, hazırlanan broşür ve afişlerin tanıtımı yapıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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ODADAN KAMPANYA

Oda Başkanı Sinan Çelik, fiyat istikrarının makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biri olduğuna dikkat çekerek, ‘’Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz’’ dedi.
Çelik, enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektörün yapabileceğinin altını çizerek, sorumluluğun ve görevin herkesin olduğunu kaydetti. Çelik, ‘’Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak başlattığımız mücadele kampanyasına, tüm Oda üyelerimizin desteğini ve katılımlarını rica ediyor, bekliyoruz. İnanıyorum ki, Yozgat olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız’’ diye konuştu.

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