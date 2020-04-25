Odadan ihtiyaç sahiplerine gıda paketi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkısıyla il genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketlerini ulaştırmaya devam ediyor. Bu yıl bin 200 aileye Ramazan ayı yardımı planlandı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, ’’Üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da destekleriyle Yozgat ve İlçelerimizde ihtiyaç sahibi ailelere her yıl gıda yardımında bulunulmaktadır. Bu yıl bin 200 aileye ulaşarak bu zor günlerde, bizlerde Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir nebze katkıda bulunmaya çalıştık. En kısa sürede bu zor günleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak güzel günlere hep birlikte kavuşacağız’’ dedi.