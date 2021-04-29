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Oda’dan erzak yardımı

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:10
Oda’dan erzak yardımı

 Oda Başkanı Üzeyir Arslan, Ramazan ayı yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu, bereket ve rahmeti beraberinde taşıyan, 11 ay özlemle beklenilen Ramazan ayını bu yıl da salgının gölgesinde yaşanıldığını hatırlattı. Arslan, ‘’Bu zor günlerin dayanışma ruhuna uygun olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Sorgun TSO’nun katkılarıyla 80 bin lira değerinde 800 paket olarak hazırladığımız gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz aracılığıyla ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz” dedi. Arslan, tüm insanlığın en kısa zamanda salgından kurtulması, yeniden sağlıklı günlere kavuşması temennisinde de bulundu. Arslan, ‘’Her yıl olduğu gibi bu yılda üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu paylaşıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Oda’dan Erzak Yardımı
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