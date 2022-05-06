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Öcal, unutmadı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan şehit ailelerini, gazi ve gazi yakınlarını unutmadı.

06 Mayıs 2022 Cuma 02:10
Öcal, unutmadı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Özal, İlçe Milli Eğitim müdürlüğünde çalışan şehit annesi Perihan Şahin’i ve Mardin Nusaybin Gazisi Jandarma Uzman Çavuş Bayram Erden’i ziyaret etti. Şehit Mehmet Ünal’ın annesini Perihan Şahin’i ziyaret eden Öcal, Ramazan Bayramlarını kutlayarak, şehit ziyaret eden Ünal’a Allahtan Rahmet ailesine başsağlığı diledi. Daha sonra ziyaretler kapsamında Mardin Nusaybin Gazisi Jandarma Uzman Çavuş Bayram Erden’i ziyaret eden Öcal Ramazan Bayramlarını kutladı. Ziyarette Öcal’a Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı eşlik etti. 
Yapmış oldukları ziyarette ailelerin Ramazan Bayramlarını kutlayan Öcal, “Kardeşlik, dayanışma ve barış ruhunun egemen olduğu, kırgınlıkların unutulduğu, büyüklerin saygı küçüklerin sevgiyle hatırlandığı, ihtiyaç sahiplerine yardımın esirgenmediği mübarek Ramazan Bayramının, ortak değerlerimizin pekişmesine, aramızdaki birliğin ve kardeşliğin güçlenmesine katkı sağlamasını diliyoruz. Bizi hiçbir zaman kopmayacak güçlü bağlarla birbirimize bağlayan geleneklerimizi ve müşterek değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere intikal ettirmek, hepimizin ortak toplumsal görevidir. Bu vesileyle, Ramazan Bayramının tüm insanlığa, İslam âlemine ülkemiz ve milletimize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor, şehit ailelerimizin, gazilerimiz ve ailelerinin bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
 

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