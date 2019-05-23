Ocaktaki yemek ev yaktı

Fatma Arslan, evinde yemek yaptığı esnada kendisini çağıran komşusuna ziyarete gidince ocak üzerinde bulunan yemek alev aldı. Alevlerin sıçramasıyla mutfak bölümünde başlayan yangın bir anda bütün evi sardı. Komşular, yangını söndürmek için çalışırken Sorgun Belediyesi İtfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.