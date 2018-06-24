Novada’da çekiliş heyecanı

Novada Yozgat Alışveriş merkezi tarafından her 75 lira alışverişe bir araba kazanma şansı yakalayan talihliler Cumartesi günü yapılan çekiliş ile araba kazanma heyecanı yaşadı. Yaklaşık 76 bin bilet arasında bir asil iki de yedek talihlinin belirlendiği çekilişe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Nova Yozgat Alışveriş Merkezi giriş katında gerçekleştirilen kura çekimi Milli Piyango İdaresinin onayı ile Yozgat Birinci Noteri huzurunda yapıldı. Yapılan çekiliş sonrasında kuponuna araba isabet eden bir asil ve iki yedeğin isimleri Çarşamba günü İleri gazetesinden duyurulacaktır.