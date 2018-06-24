Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95288
ALTIN
191.066
DOLAR
4.6784
STERLİN
6.1987
EURO
5.4678

Novada’da çekiliş heyecanı

NOVADA Yozgat Alış veriş merkezi tarafından 14 Şubat – 17 Haziran tarihleri arasında yapılan her 75 liralık alışveriş sonrasında verilen kupan ile araba şansı yakalayan talihliler için hafta sonu noter huzurunda çekiliş yapıldı.

Novada’da çekiliş heyecanı

NOVADA Yozgat Alış veriş merkezi tarafından 14 Şubat – 17 Haziran tarihleri arasında yapılan her 75 liralık alışveriş sonrasında verilen kupan ile araba şansı yakalayan talihliler için hafta sonu noter huzurunda çekiliş yapıldı.

24 Haziran 2018 Pazar 23:49
498 Okunma
Novada’da çekiliş heyecanı

Novada Yozgat Alışveriş merkezi tarafından her 75 lira alışverişe bir araba kazanma şansı yakalayan talihliler Cumartesi günü yapılan çekiliş ile araba kazanma heyecanı yaşadı. Yaklaşık 76 bin bilet arasında bir asil iki de yedek talihlinin belirlendiği çekilişe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Nova Yozgat Alışveriş Merkezi giriş katında gerçekleştirilen kura çekimi Milli Piyango İdaresinin onayı ile Yozgat Birinci Noteri huzurunda yapıldı. Yapılan çekiliş sonrasında kuponuna araba isabet eden bir asil ve iki yedeğin isimleri Çarşamba günü İleri gazetesinden duyurulacaktır. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Vatandaş sandık başında
Vatandaş sandık başında
Çilek üretimini sevdik
Çilek üretimini sevdik
Köy içme sularına destek
Köy içme sularına destek
Hizmet-İş’e hayırlı olsun
Hizmet-İş’e hayırlı olsun
Şahin için mevlit
Şahin için mevlit
Çiçek ziyaret etti
Çiçek ziyaret etti

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim