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Nöbeti bırakmayacaklar

Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut,  15 Temmuz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla yayınladğı mesajında, tüm meslektaşlarını ve vatandaşları demokrasi nöbetine davet etti.  Bulut, yazılı açıklmasında; “Meslektaşlarını ve  vatandaşları  15 temmuz günü demokrası nöbetine davet ederek.         

Nöbeti bırakmayacaklar

Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut,  15 Temmuz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla yayınladğı mesajında, tüm meslektaşlarını ve vatandaşları demokrasi nöbetine davet etti.  Bulut, yazılı açıklmasında; “Meslektaşlarını ve  vatandaşları  15 temmuz günü demokrası nöbetine davet ederek.         

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
15 Temmuz 2017 Cumartesi 07:10
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Nöbeti bırakmayacaklar

Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu vatanın kazanılması için Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da binlerce şehit verdik. Vatanımızı düşman işgalinden kurtardık. Yeni bir devlet kurduk. Halkın olan, Cumhuriyetle yönetilen, herkesin eşit olduğu, herkesin devlet hizmetlerinden eşit faydalandığı bir devlet kurduk” ifadelerinde bulundu. 
Bulut, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden askeri üniforma giymiş bir grup cuntacı terörist tarafından 15 Temmuz 2016´da Türkiye Cumhuriyeti devletini, demokrasiyi ve millî iradeyi hedef alan haince bir darbe girişiminde bulunulduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kahramanca bir mücadele sonucu girişimin engellendiğini hatırlattı. 
Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen mücadelede göğsünü siper, canlarını feda eden şehitleri anmanın, hatırlamanın ve hatırlanmalarını sağlamanın millî ve insani sorumluluk olduğu vurgulanan Bulut, bu anlamda milletin kahramanlık öyküsünün bilinmesi, anlatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine işaret etti.
“Milletimizin söz konusu vatan olduğunda gücünün, iradesinin ve kararlılığının çocuklarımıza ve gençlerimize öğretilmesi bir hakkın teslimi olacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin demokrasi, millî birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması ile şehitlik konularında farkındalığının artırılması hepimizin ortak sorumluluğudur” diyen Bulut; 
“Hepimiz şunu iyi bilmeliyiz. Bu vatan hepimizin. Vatanımızı seviyorsak , milletimizi seviyorsak işimizi iyi yapacağız. Öğrenci isek öğrenciliğimizi, öğretmen isek öğretmenliğimizi, memur isek memurluğumuzu, esnaf isek esnaflığımızı, çiftçi isek çiftçiliğimizi iyi yapacağız. Vatanımıza, devletimize, demokrasimize her şart ve durumda sahip çıkacağız. Bu hain darbe teşebbüsü sadece devlete değil, bizim irademize de yapılmıştı. Bu darbe girişimi bizim temel hak ve özgürlüklerimizi ve bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdi.  Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen mücadelede göğsünü siper, canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor  gazilerimize allahdan şifa  diliyorum.”

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