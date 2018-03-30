Nisan’da rahmet yağacak

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, tarım alanları için ‘bereket-rahmet’ olarak adlandırılan Nisan yağmurlarının bu yıl mevsiminde düşecek. Henüz Mart ayından çıkılmamasına karşın düşen yağmur çiftçiyi sevindirirken, Nisan ayında düşecek yeni yağışlar da umutları artırdı. Yozgat’ta dün olduğu gibi bugün de yağmur yağışı bekleniyor. Yarın ise hava sıcaklığı 14 ila 2 derece dolayında hissedilirken, güneşli bir gün geçirilecek. Pazar günü, hava parçalı bulutlu, pazartesi günü az bulutlu olacak. 9 Nisan tarihine kadar bulutlu, az bulutlu, çok bulutlu şeklinde devam edecek. Bu tarihte ise sağanak yağış beklenti var. Hava sıcaklıkları genel olarak düşmeyecek 1 ila 15 derece arasında değişecek. Bu arada yağışlı havalar, şemsiye satışlarını da olumlu yönde etkiledi. Yağışların dengesiz düşmesiyle birlikte şemsiye satışları arttı.