Nisan ayında kar yağışı

Yozgat’ta, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Sabaha kadar devam eden ve etkisini gün boyu sürdüren yağışla birlikte şehrin yüksek kesimleri ve binaların çatıları karla kaplandı. Nisan ayında güne beyaz örtü ile başlayan vatandaşlar iş yerlerine altında gittiler. Baharı beklerken güne yeniden kar yağışı ile uyanan Yozgatlılar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı. •İHA•