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Nisan ayında kar yağışı

Yozgat’ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 00:13
Nisan ayında kar yağışı

Yozgat’ta, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Sabaha kadar devam eden ve etkisini gün boyu sürdüren yağışla birlikte şehrin yüksek kesimleri ve binaların çatıları karla kaplandı. Nisan ayında güne beyaz örtü ile başlayan vatandaşlar iş yerlerine altında gittiler. Baharı beklerken güne yeniden kar yağışı ile uyanan Yozgatlılar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı. •İHA•

İhlas Haber Ajansı

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