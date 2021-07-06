Nikah ve düğünlerde yoğunluk

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, salgının olumsuz etkilerinin biraz azalması ve kısıtlamaların kalkmasıyla yoğun bir şekilde nikah talebinin olduğunu belirterel, "Belediye Nikah Dairemizde bu yıl 283. nikahımızı Ahmet- Mine Karadavut çiftine kıydık. Çiftimize mutluluklar diliyorum. Çok sayıda gencimizin de nikah için müracaatları var, bu konuda evlendirme müdürlüğümüz de gerekli tedbirleri almıştır. dedi. Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlarda uyarılarda bulunan Köse, "Hem hükümetimizin hem de bilim kurulunun açıklamalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına çok dikkat etmeliyiz. Aşı günü gelen vatandaşlarımızın da biran önce aşı olmalarını istiyoruz. Aşı olduğumuzda toplum olarak daha korunaklı hale geliriz. Özellikle düğün ve cenaze törenlerinde kalabalık oluyor. Kalabalık ve kapalı ortamlarda dikkatli davranıp tedbirlere uyalım." diye konuştu. Nikahı kıyılan çiftten Ahmet Karadavut, 8 ay önce nişanlandıklarını ancak nikah kıymak ve düğün için normalleşme dönemini beklediklerini söyledi. Başkan Köse, nikahını kıydığı çifte fincan takımı hediye etti. (aa)