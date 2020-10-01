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NiHAYET!

Tarihi Askerlik Şubesi Binası, 2014 yılında restore ettirildikten sonra nihayet kullanıma açılabilmesine yönelik adımlar atılmaya başlandı. Yozgat Belediyesi tarafından çevre düzenlemelerinin de yapılarak kent müzesine dönüştürüleceği bildirilen tarihi bina Eğitim ve Kültür Merkezi olarak düzenlenecek.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:58
NiHAYET!

YOZGAT Belediyesi’nin önce kendisine yakın olarak gördüğü sosyal medya hesaplarına servis ettiği, bir gün sonra ise yerel basına yönlendirdiği haber metnine göre, 2014 yılında 400 bin lira harcanarak restore ettirilen tarihi Askerlik Şubesi binası nihayet hizmete açılmak için adımlar atılmaya başlandı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, tarihi Askerlik Şubesi içerisinde KOP İdaresi ortaklığıyla oluşturulan ‘Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi’ projesine start verildiğini söyledi. Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi Mustafa Fidan ile birlikte tarihi binayı gezerek, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Köse, tarihi binanın Yozgat gençliğinin hizmetine sunulacak çok güzel bir mekan olacağını söyledi. Yaklaşık 3 ay önce projenin protokolünü imzaladıklarını hatırlatan Başkan Köse, “Tarihi Askerlik Şubesi’ni Yozgat’ımızın hizmetine sunacağız. Belediyemiz ve KOP İdaresi ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz, tarihi Askerlik Şubesi içerisinde oluşturacağımız, ‘Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi’ projemizin çalışmalarına başlıyoruz. Binada gereken restore ve iyileştirme çalışmalarına başlıyoruz. İçerisinde Akıl ve Zeka Atölyesi, Kodlama Atölyesi, Resim Atölyesi, Müzik Atölyesi ve Kütüphane bulunan eğitim ve kültür merkezimiz Yozgat’ımıza değer katacaktır. Tarihe tanıklık eden binamızın içerisinden artık tarih yazacak gençlerimizin yetişeceğine inanıyoruz. Memleketimizin gençlerine ve çocuklarına hayırlı olsun” diye konuştu. 

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NiHAYET!
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