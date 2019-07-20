Nida Tüfekçi rahmetle anıldı

TÜRK Halk Müziğinin unutulmaz seslerinden Nida Tüfekçi, doğum yeri olan Akdağmadeni ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. 1 Mart 1929'da Akdağmadeni ilçesinde dünyaya gelen Türk Halk Müziği Sanatçısı Nida Tüfkçi’yi anma etkinliği, devam eden festival etkinlikleri içerisinde gerçekleştirildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘Türk folklorunun müzik ve oyun dallarında, yurt içinde, yurt dışında seçkin bir yer edinmesi, kültürümüze yapmış olduğu katkılarla halk müziği dünyasına damgasını vurmuş olan hemşerimiz Nida Tüfekçi’yi rahmetle andık. Bu kapsamda konferans salonunda fotoğraf sergisi açtık. İlçemiz bundan sonra Nida Tüfekçi ile özdeşleşecek, değerli sanatçımızın ruhunu her alanda yaşatmaya gayret göstereceğiz’ dedi.

