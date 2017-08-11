Nice senelere

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde fotoğrafçılık kursu da veren Foto Muhabiri Çelikkaya’ya fotoğrafçılık kursu öğrencileri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Çapanoğlu Kent Park’ta gerçekleşen sürpriz kutlama programıyla öğrenciler, fotoğrafçılık dersi aldığı hocalarının yeni yaşını kutlayarak, sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

Öğrencilerinin yaptığı sürprize sevinen Seyfi Çelikkaya ise pasta üzerindeki mumları üfleyerek öğrencilerine teşekkür etti.

Bizde İleri Gazetesi olarak Seyfi Çelikkaya’nın yeni yaşını kutlar sağlıklı sıhhatli bir ömür dileriz.