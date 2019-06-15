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Nezaket ziyareti

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a makamında ziyaret etti.

Nezaket ziyareti

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a makamında ziyaret etti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Nezaket ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ziyarette Karadağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a üniversitenin fiziki ve genel durumu hakkında bilgi verdi. Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi’ni marka üniversite hedefine ulaşması adına öngörülen çalışmalar ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a bilgi verme imkânı buldum. Görüşmede ayrıca, Yozgat Bozok Üniversitesi’ni Türkiye’de ve yurtdışında yükselen bir değer haline getirmek için yapılacak çalışmalar hakkında kendileri ile fikir alışverişinde bulunduk” dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rektöre görevinde başarılar diledi.

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