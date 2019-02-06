NEŞET ERTAŞ ANILACAK

Federasyon Genel Başkanı Ahmet Aslan, Türküleriyle Anadolu’nun her köşesinde yüreklere dokunan, UNESCO tarafından ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ olarak kabul edilen, Abdal müziğinin son temsilcisi, ‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş gibi bir değeri unutturmamak için Bursa’da onun adına bir Sanat Gecesi düzenlediklerini söyledi. Aslan, Neşet Ertaş’ın yaşamı boyunca çıkardığı 400 plak, kaset ve kayıtlarla bozlak türkülerini koruma altına aldığını, sadece türküleriyle değil, kimliğiyle de sevenlerinin kalbine köprüler kurduğunu kaydetti. Aslan, ‘’Neşet Ertaş, zengin müzik kültürünün en verimli kaynaklarından birisidir. Anadolu’nun kültürel birikimini sazla sözle dile getirerek ülke genelinde ve hatta yurt dışında bilinmesini ve tanınmasını sağlamıştır. Sazına gümbür gümbür ses veren, yüreğinin acılarını ve kendi iç gurbetlerini seslendiren, hiç bir medyatik tutumu olmayan, kalabalıklardan ve şöhretten adeta köşe bucak kaçarak pek ortalıklarda görünmeyen bir sanatçımızdı. Mezhep, parti ve etnik kimlik çağrışımlarına pirim vermeyen, sazından, sözünden ve sesinden gayri hiç bir şeyden medet ummayarak tüm Anadolu insanının gönlünde taht kuran bu ‘Garip’ insanı tanımak, tanıtmak bizim bir gönül borcumuzdur’’ dedi.

Ertaş'ın hayatından kesitlerin aktarılacağı Sanat Gecesinde Usta Sanatçının hayat hikayesi ile güçlü derlemeleri, ruh ve hava kattığı eserlerinden örnekler sergileneceği kaydedildi. Başkan Aslan, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, Yozgat Milletvekili sayın Bekir Bozdağ, hemşerimiz sayın Cemil Çiçek, Taner Yıldız, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan’ı makamlarında ziyaret ederek, etkinliğe davet ettik. Teşriflerini bekliyoruz’’ diye konuştu.

