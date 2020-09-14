NAZARA GELMEYiN!

YOZGAT il genelinde dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen, günümüzde Milli Park Çamlık çevresinde, Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde sıkça yetişen üzerlik otu, eskisi kadar revaçta olmasa da günümüzde halen tercih edenler mevcut. Bir zamanlar, doğalardan toplanıp, kurutularak farklı boyut ve şekillerde nazarlık yapılıp, odalara, evlerin girişlerine, nazar değmesinden korkulan yerlere asıldığı gibi, kurusu yakılmak suretiyle tütsü olarak değerlendiriliyordu. Günümüzde ise, pek nazarlık yapan da, nazarlığın ne olduğun bilen de pek yok. Ancak, Anadolu’da yüz yıllardır nazara iyi geldiği düşüncesi ile doğal olarak yetiştiği bozkırdan toplanan Üzerlik Otu, Yozgat’ta da eskisi kadar olmasa da günümüzde sadece tütsü olarak ilgi görmesi nedeniyle birçok kişi sonbahar döneminde toplayıp, satışını yaparak, ekmek yiyor. Sayıları fazla olmasa da üzerlik otunun nazara iyi geldiğini düşünen vatandaşlar evlerine süs eşyası olarak asarak, nazardan korunmaya çalışıyor. Yozgat Bozkırında doğal olarak yetişen Üzerlik otunun yüz yıllardır halk hekimliğinde kullanılan bir bitki türü olduğu da belirtildi. Doğada kendiliğinden yetişen üzerlik otu genel olarak Şefaatli İlçesi Karanlık Dere, Yerköy ilçesinin Sekili köyü bölgelerinde yetiştiği kaydedildi. Doğada yeşil olarak toplandıktan sonar kurutularak çeşitli şekillerde evlere asılmak suretiyle nazardan koruduğuna inanılan üzerlik otunun Yozgat merkeze yakın bölgelerde artık bulunmuyor. Aktar Mustafa Yenice, önceki yıllarda Yozgat’ın dağlık kesimlerinden topladıkları üzerlik otunu artık bulmakta zorlandıklarını söyledi. Yenice, bu nedenle Şefaatli ve Yerköy bölgesindeki dağlık bölgelere giderek, topladıkları üzerlik bitkisini satışa sunduklarını anlattı. Yenice, ‘’Bu son ürün, bundan sonrası yok. Sekili bölgesinden toplayıp, getirdik. Mevsimi de geçiyor’’ dedi. Tanıdıkları vasıtasıyla toplanıp, getirilen Üzerlik Otunu Eskipazar Mahallesi’ndeki yol kenarındaki evinin önünde satışa sunulan 73 yaşındaki Güllü Tunca, isteyenlere sattığı Üzerliği yakıp, tüttürerek nazardan korunmaları için dualar da ediyor. Yozgat’ta bir bağ üzerlik otu 5 liradan işlem görüyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)