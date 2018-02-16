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Müzik yarışması

TÜRKİYE’nin dört bir yanındaki gençlerin, profesyonel müzik hayatına adım atma hayallerini gerçeğe dönüştüren fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın başvuruları tüm hızıyla devam ediyor.

Müzik yarışması

TÜRKİYE’nin dört bir yanındaki gençlerin, profesyonel müzik hayatına adım atma hayallerini gerçeğe dönüştüren fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın başvuruları tüm hızıyla devam ediyor.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Müzik yarışması

Yarışmada bu sene sahne alacak olan 50 bininci yarışmacı Guinness rekorlar kitabına girecek. Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğindeki End Productions tarafından gerçekleştirilen, dünyada gençlerin en çok yarıştığı organizasyon olan yarışmada, bu sene 50 bininci öğrenci sahneye çıkacak. Yozgat'ta şimdiden, illerini hangi liselerin temsil edeceğinin heyecanı ve merakı da yaşanmaya başlarken, yarışmanın 50 bininci öğrencisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek ismin kendi illerinden çıkıp çıkmayacağı sorusu da cevap bulmaya hazırlanıyor. fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın dev finalinde verilecek muhteşem ödüllerin yanı sıra, 50 bininci öğrenciyi ayrıca sürpriz hediyeler de bekliyor. fizy 21. Liselerarası Müzik Yarışması için 81 ildeki yaklaşık 8 bin liseye ‘yarışmaya katıl’ çağrısı yapıldı. Ülkemizin tüm liselerine açık olan yarışmanın heyecanı, şimdiden bütün gençleri sardı. Elemeleri, 23-24 Mart tarihlerinde İstanbul, 30 Mart’ta Ankara ve 6-7 Nisan’da İzmir’de yapılacak, fizy 21. Liselerarası Müzik Yarışması’nın büyük finali ise, 28 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Geçen yıl, yaklaşık 500 lisenin yarışmaya katıldığı ve binlerce öğrencinin geleceğin starları olarak sahne aldığı yarışmada bu sene de büyük hediyeler ve sürprizler olacak.

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