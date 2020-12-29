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Müzik yarışması

SERHAT Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen ‘Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’ ödülüne sahip Liselerarası Müzik Yarışması başvuruları tüm hızıyla devam ediyor.

29 Aralık 2020 Salı 00:20
Müzik yarışması

Yarışmaya katılacak olan liselilerin kazanacağı ödüller de belli oldu. Bu sene on-line olarak internet üzerinden düzenlenecek ‘İpana 23. Türkiye Online Liselerarası Müzik Yarışması’nda Yozgatlı liselileri birbirinden güzel ödüllerin beklediği bildirildi. Geçtiğimiz haftalarda başlayan başvurular sonrası Yozgat'tan da yüzlerce liselinin büyük ilgi gösterdiği yarışmada icra dalı birincisi okul, yarışmanın en büyük hediyesi olan İpana Müzik Odası’nı kazanacak. 23 yıldır liselilere muhteşem ödüllerin dağıtıldığı ve liselilerin hayallerini gerçeğe dönüştüren yarışmada liselilerin kazanabileceği ödüller bitmiyor. ‘İpana 23. Türkiye Online Liselerarası Müzik Yarışması’ En İyi İcra, Kız Solist, Erkek Solist, Enstrüman, Beste, Jüri Özel Ödülü olmak üzere yedi kategoride hem grup hem bireysel olarak ilk üçe girenlere nakit para ödülü kazanma fırsatı sunuluyor. Yedi kategoride dereceye giren gruplara ve yarışmaya bireysel olarak katılan liselilere toplamda 82 bin 500 lira nakit para ödülü dağıtılacak. 

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Müzik Yarışması
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