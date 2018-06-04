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MUTLULUKTAN GÖÇUYORUZ!

YOZGAT, Türkiye’nin en mutlu şehirleri arasında 40’ıncı sırada yer aldı.

MUTLULUKTAN GÖÇUYORUZ!

YOZGAT, Türkiye’nin en mutlu şehirleri arasında 40’ıncı sırada yer aldı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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MUTLULUKTAN GÖÇUYORUZ!

Her yıl 15 bin civarında insanın göç ettiği, ekonomik yapısını dayadığı tarımda, üretimdeki girdi maliyetlerine bağlı olarak gerilemenin olduğu Yozgat’ta yaşayan nüfusun 60,7’sinin mutlu olduğu kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ilk ve son olarak yayınladığı ‘illere ve cinsiyete göre mutluluk düzeyi’ araştırmasında yer alan en mutlu iller değerlendirmesi ilginç bir sonucu yansıttı. Türkiye’de 81 ilden sadece 4 ilin mutluluk oranı yüzde 50’inin altında çıktı. 77 il ise mutluluk oranları yüzde 50’inin üzerinde bulunuyor. Yozgat mutluluk oranı ile 40’ıncı sırada yer aldı. Bu illerin siyasal tercihleri incelendiğinde muhalefet partilerini tercih ettikleri gözleniyor. Mutluluk oranı yüzde 41.98 olan Tunceli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi. Mutluluk oranı 48,67 olan Diyarbakır’da seçmenin tercihi HDP’den yana. Mutluluk oranı yüzde 45.77 olan Osmaniye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yüzde 49.79 mutluluk oranına sahip Antalya ise CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın memleketi ve seçim bölgesi. Türkiye’nin 77.66 oranı ile en mutlu ili Sinop. Bunu 76. 43 ile Afyonkarahisar, yüzde 75.91 ile Bayburt takip ediyor. 

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