Müslümanlığı seçti

Fransa’da kimya mühendisi olarak çalışırken İslam dinini araştırıp Müslüman olan Philippe, ismini Aziz olarak değiştirdi. Türkiye’ye gelen Aziz, Sarıkaya ilçesinde Şeker Pınar Caminde devam eden Yaz Kur’an Kursunu ziyaret edip, kursa devam eden öğrencilerle sohbet etti, hidayete giden yolculuğunu anlattı. Öğrenciler, Müslüman olmadan önceki hayatı ve Müslüman olduktan sonraki hayatında nelerin değiştiği ile ilgili çeşitli sorular yöneltti. Aziz, yaşadığı zorlukları ve nasıl mücadele ettiğini anlattı. Kurs öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Aziz, bu özel gününü de ölümsüzleştirdi.