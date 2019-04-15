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MÜSİAD-TKDK buluşması

YOZGAT Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Emre Karataş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker'i makamında ziyaret etti.

MÜSİAD-TKDK buluşması

YOZGAT Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Emre Karataş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker'i makamında ziyaret etti.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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MÜSİAD-TKDK buluşması

Ziyaret esnasında potansiyel projeler değerlendirildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. TKDK İl Koordinatörü Türker, MÜSİAD yöneticilerine, IPARD II Programı beşinci başvuru çağrı ilanı konusunda da bilgiler aktardı. Türker, proje başvuru ve kabul işlemlerinin 8 Nisan 2019 tarihi itibariyle başladığını hatırlatarak,  ‘Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında sadece Tarımsal işletmelerin fiziki varlıkları ile Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirleri kapsamındaki başvurular kabul edilmektedir’’ dedi. 

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