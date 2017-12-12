-MÜSİAD hizmete başladı

Kısa süre önce MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı olarak atanan Ferudun Daştan, Lise Caddesi Necip Alakoç İş Merkezi’nde faaliyete başladıklarını bildirdi.

Ekim ayında göreve atanan Daştan, Yozgat’ta kısa süre içerisinde kuruluş sürecini tamamladıklarını ve faaliyete başladıklarını ifade etti.

Ferudun Daştan, başta Yozgatlı sanayici ve iş adamları olmak üzere, tüm Yozgat halkının hizmetinde olduklarını da sözlerine ekledi.

