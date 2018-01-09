Musabeyli tamam

Son olarak Konya Ovası Gelişim Projesi kapsamında yer alan Musabeyli Sulaması ile ilgili çalışmalarda bitirildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Musabeyli Sulaması çalışmaları ile 18 bin 500 dekar zirai arazi kapalı basınçlı-borulu sistemle sulanması sağlanacak. İşletmeye alınan projenin su kaynağı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan temin ediliyor. Sulama inşaatı kapsamında yedek 24 hattı haricinde bütün boru ve sanat yapıları imalatları önceki yıl tamamlandı. Projenin 2017 yılı sonuna kadar, kalan boru ve sanat yapıları işleri de bitirildi. Musabeyli Sulamasının hizmete alınmasıyla dekar başına 630 lira gelir artışı, ülke ekonomisine ise yılda 11 milyon 600 bin lira katkı sağlanacağı gibi 459 kişiye de istihdam kapısı oluşturacağı kaydedildi.