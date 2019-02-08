Musabeyli Barajına takviye

Yozgat başta olmak üzere Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan, aynı zamanda tarımsal sulama için de kullanılan Musabeyli Cemil Çiçek Barajında su seviyesi istenilen düzeyde değil. Yozgat, Yerköy ve Çiçekdağı ilçesi dışında Köseli Beldesi’ne de bu barajdan içme suyu temini gerçekleştiriliyor. Edinilen bilgiye göre, Musabeyli Cemil Çiçek Barajında su seviyesinin geçtiğimiz ay yüzde 34 oranında olduğu öğrenildi. Son yağışların ardından barajda su seviyesi artsa da, barajdan sürekli su tahsisi yapıldığı için, arzu edilen doluluk oranına ulaşılamıyor. DSİ 12’nci Bölge Müdürlüğü ise barajın su seviyesini artırmak maksadıyla baraja yakın köylerin havzasında bulunan tüm su kaynaklarını baraja transfer ediyor. Bazı derelerin de su yönü değiştirilerek, suyun barajda toplanması için çalışmalar yapılıyor.

Haber: Mustafa TEKER