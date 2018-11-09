MUM iMALAT KURSU

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Rehabilitasyon Merkezi ile açtığımız Şapka Dikimi Kursundan sonra bu seferde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile engelli kardeşlerimize yönelik Mum İmal İşçisi mesleğinde kursumuzu açıldı’’ dedi. Yıldız, böylece dezavantajlı konumda olan engelli vatandaşların işgücü piyasasına dahil edildiklerine vurgu yaparak, büyük bir desteği verdiklerini söyledi. Kursun 5 Kasımda başladığı bilgisini veren Yıldız, kursun 30 Kasım’da biteceğini, başarılı olan kursiyerlere Mesleki Eğitim Sertifikası verileceğini kaydetti. Yıldız, ‘’Kursiyerlerimize günlük 25 lira cep harçlığı veriyoruz. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primlerini de İŞKUR olarak biz karşılıyoruz’’ diye konuştu.

DENETİMLERE DEVAM

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İl Müdürlüğü olarak işbirliği kapsamında açılan Mesleki Eğitim Kurslarının denetim ekibi tarafından rutin olarak denetlendiğini söyledi. Yıldız, denetim ekibinin Alçı Şekillendirme ve Şapka Dikim Kurslarını denetlediği, denetim sırasında hem kursiyerlerle hem de kurs öğreticisi ile görüşmeler yapılarak, kurs sürecinin takip edildiğini kaydetti. Yıldız, denetimlerden kursiyerlerin memnun olduklarına dair geri dönüşler aldıklarını, Mesleki Eğitim Kurslarına azami derece önem verildiğini ifade etti.