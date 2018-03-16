Mülteci çocuklara rehabilite

Sosyal Hizmet Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların zihinlerindeki savaş izlerini yok etmek amacıyla düzenlenen etkinlik verimli geçti. Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Teoman Başal, AB tarafından da finanse edilen proje kapsamında, mülteci çocukların, sosyal hizmet merkezinden destek alan çocuklarla birlikte eğlenceli, mutlu bir gün yaşayarak, savaşın izlerini az da olsa unutmaya çalıştıklarını anlattı. Başal, "Amacımız savaşın izlerini oyuncak yaparak tanışarak, biraz da olsun çocukların hafızalarından silmeyi hedefledik. Burada bize yardımcı olan arkadaşlarla birlikte üniversiteden olsun ASAM'da görev yapan arkadaşlar olsun bu faaliyetleri yürütüyoruz. Çocuklar burada oyuncak yaparken birbirleriyle tanışma fırsatı buldular. Onlar artık bizim komşularımız, bizim arkadaşlarımız olduğu için çocuklarımıza birlikte yaşamanın artılarını, olumlu yönlerini göstermeyi hedefliyoruz. Onlarda artık bizden biri, bu etkinlikte çocuklarımız arasında olan kaynaşmanın uzun yıllar boyunca sürmesini planlıyoruz" dedi.

Sosyal hizmet merkezinden destek alan ve mülteci çocuklar, etkinlik sonunda yaptıkları oyuncakları birbirlerine hediye ederek dostluklarını pekiştirdi.