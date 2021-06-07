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Muhtarlık seçimi

Yozgat’ta farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri için sandık başına gidildi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:29
Muhtarlık seçimi

Yozgat'ta 9 köy ve 2 mahallede boş bulunan muhtarlıkların seçim yapıldı. Yozgat Merkezde muhtarları vefat eden Şeyh Ahmet Efendi ve Tekke Mahallesi'nde seçimi için mahalle sakinleri oy kullandı. Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu'nda yapılan seçimde, 7 sandıkta 1635 seçmen oy kullanacak. Seçmenlerden Zahide Evci, mahalle muhtarının vefat ettiğini bu nedenle yeniden seçim yapıldığını söyledi. Ferhat Karameşe de "Tekke Mahallesi'nde muhtarımız rahmetli oldu, ara seçim yapıldı, oyumuzu kullandık. Herkese hayırlı olsun, seçime giren arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.

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Muhtarlık Seçimi
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