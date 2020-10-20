Muhtarlarla çalışıyor

Ekinci, “Muhtarlarımız, bizim Sorgun’a hizmet etme gayretimizi artıran hem yol ve hem de mesai arkadaşlarımızdır. Mahallelerimize ve köylerimize yönelik olarak attığımız her adım ve ürettiğimiz her hizmette kuşkusuz muhtarlarımızın emeği ve katkısı da çok büyüktür’’ dedi.

Ekinci, yerel yönetimlerin omurgasını oluşturan muhtarlarla ne kadar övünseler az olduğuna vurgu yaparak, yerel yönetim sistemi içerisinde muhtarların üstlendiği kilit role değindi, muhtarların üstlendikleri sorumluluğun kesinlikle ifade ve izah edilemeyecek kadar büyük olduğunun altını çizdi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, bir muhtarın bir mahalle, bir mahallenin bir ilçe ve bir ilçenin de koca bir şehir demek olduğuna dikkati çekti. Ekinci, ‘’Muhtarlarımız bir bütünün parçaları ve yerel hizmet çarkının en güçlü dişlileridir. Muhtarlarımız olmadan bu mekanizma sürekli yarım ve eksik kalır. Dolayısıyla muhtarlarımız bizim diğer yarımız, demokrasimizin temel yapıtaşı, en güçlü yanımız ve birlikte inşa ettiğimiz yarınlarımız demektir” ifadelerini kullandı.