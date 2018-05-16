Muhtarlara Eğitim

Müdürlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, merkezde görev yapan muhtarlar katıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan tarafından, gençleri uyuşturucu maddelerden uzak tutmanın yolları, madde bağımlısı bir insana nasıl yardım edilir ve bağımlının topluma kazandırılması konuları anlatıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Madde bağımlılığı ile mücadele de Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili kurumlar sorumluluklarını yerine getirmektedir. İşbirliği içerisinde yürütülecek çalışmalarla bu sorunla mücadelenin başarılı olacağının altını çizmek istiyorum. Mahallelerimizde yaşayan insanlarımızın sözcüsü olan muhtarlarımızla toplantı yapmanın, oradaki halka ulaşmanın en doğru yolu olduğunu biliyoruz. Toplumun geleceğini, gençlerimizin geleceğini karartabilecek kötü alışkanlıklarla mücadele için de bilgilendirmelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.