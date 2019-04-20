MUHTARLAR TOPLANTISI

Tanışma ve olağan birlik meclis toplantısına Kaymakam Bekir Özen ile birlikte İlçe Özel idare Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, Köylere Hizmet Götürme Birliği gerçekleştirme görevlisi, İl Genel Meclis üyeleri Abdülbaki Karataş, Kutluay Altunok da katıldı. Kurumlar, yapılan çalışma ve hizmetlerle ilgili muhtarları bilgilendirerek, muhtarların talep ve sorunları değerlendirildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği encümenliğine Köy muhtarları arasından yapılan seçimde Birlik Encümeni olarak Güzelyayla köyü muhtarı Kasım Çölkuşu ve Elçi Köyü muhtarı Halil Gülderen seçildi. Vakıf Mütevelli heyetine, mahalle muhtarları temsilcisi olarak Yeni Mahalle Muhtarı Saim Külcü, köy muhtarları temsilcisi olarak Aşağı Yahyasaray köyü Muhtarı Kazım Yücel seçildi.