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Muhtarlar sorunlarını anlattı

AYDINCIK ilçesinde, Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köy muhtarları köylerin sorunlarını anlatıp, taleplerini sıraladı.

Muhtarlar sorunlarını anlattı

AYDINCIK ilçesinde, Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köy muhtarları köylerin sorunlarını anlatıp, taleplerini sıraladı.

12 Ekim 2018 Cuma 07:07
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Muhtarlar sorunlarını anlattı

Aydıncık Kaymakam Vekili, Çekerek Kaymakamı Evren Çakır, Aydıncık Belediye Başkan Vekili Mehmet Yıldız, Baydiğin Beldesi Belediye Başkanı Osman Uslu ile bazı il ve ilçe daire amirleri de katıldı. Yılın genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, sorunlar görüşülüp, çözüme kavuşturulması için atılması gereken adımlar konuşuldu. Kurum amirleri muhtarların gündeme getirdiği sorunlar, talepler, çalışmalar hakkında bilgi aktardı, not aldı. 

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Muhtarlar Sorunlarını Anlattı
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