Muhtarlar sorunlarını anlattı

Aydıncık Kaymakam Vekili, Çekerek Kaymakamı Evren Çakır, Aydıncık Belediye Başkan Vekili Mehmet Yıldız, Baydiğin Beldesi Belediye Başkanı Osman Uslu ile bazı il ve ilçe daire amirleri de katıldı. Yılın genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, sorunlar görüşülüp, çözüme kavuşturulması için atılması gereken adımlar konuşuldu. Kurum amirleri muhtarların gündeme getirdiği sorunlar, talepler, çalışmalar hakkında bilgi aktardı, not aldı.