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Muhtarlar maske dağıttı

Sorgun ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara maske dağıtıldı.

19 Nisan 2020 Pazar 23:45
Muhtarlar maske dağıttı

SORGUN Kaymakamlığı, muhtarlar aracılığıyla köylerde yaşayan vatandaşlara maske dağıttı. Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında köyde yaşayan vatandaşlara maske dağıttıklarını söyledi. Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla ilçeye bağlı tüm köy muhtarlarına nüfuslarına göre maske verildiğini aktaran Kayhan, "Birliğimiz tarafından maskelerin kumaşı alındı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzdeki usta öğreticilerimiz kanalıyla 20 bin maske yapıldı. Maskelerin kaymakamlığımıza teslim edilmesinin ardından müdürlüğümüze gelen muhtarlarımıza köydeki nüfuslarına orantılı olarak maske dağıttık. Her ne kadar maskelerimiz vatandaşlarımıza ulaşsa da biz yine de 'Evde kal, evde hayat var' diyoruz" dedi.

Kayhan, ihtiyaç olması durumunda maske üretiminin devam edeceğini aktardı.

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