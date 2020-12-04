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Muhtarlar Derneğinde Sevimli dönemi

YOZGAT Muhtarlar Derneği olağan genel kurul toplantısı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

04 Aralık 2020 Cuma 00:31
Muhtarlar Derneğinde Sevimli dönemi

Dernek başkanlığı için Çapanoğlu Mahallesi Muhtarı Mustafa seçimlinin de aday olduğu genel kurulda Sevimli dernek üyelerinin oyunu alarak Muhtarlar Derneği’nin yeni başkanı oldu. Sevimli genel kurul toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, üzerlerine düşen görevi eksiksiz yapmak istediklerini söyledi. Arkadaşlarından isteğinin de birlik, beraberlik, sevgi, saygı çerçevesinde kırıp, dökmeden yola devam etmek olduğunu dile getiren Sevimli, ‘’Muhtarlık kurumu demokrasinin taşıdır. Devlet kurumları ile vatandaş arasındaki yapıcı, ara bulucu, bir elçi, vatandaşın sözcüsüdür.  Bu saygın kurumun değerini bizler biliyor ve bu çerçevede hareket ediyoruz. Bizler birer mahalle temsilcileriyiz. Gittiğimiz kurumlara mahallemizi temsil için gidiyor, isteklerimizi dile getiriyoruz. Her geçen zaman bizim için çok değerli. İstiyoruz ki vatandaş üzülmesin, en  iyi şartlarda yaşasın. Zaman zaman aksaklıklar oluyor, vatandaşlardan isteğimizde bizi anlamaları. Tüm muhtar arkadaşlarımız mahallesi için gerekeni yapıyor, hatta memleket için gerekenleri her platformda dile getiriyor. Meydana gelen eksiklik ve hatalarda mahalle sakinleri  hoş karşılasınlar istiyoruz.  Kurumlara, arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza sabırları için teşekkür ediyorum. Yine Maske Mesafe ve temizlik diyor saygılar sunuyorum’’ dedi. 

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Muhtarlar Derneğinde Sevimli Dönemi
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