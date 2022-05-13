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Muhtarlar bilgilendirildi

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü başkanlığında Proje Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşti.

13 Mayıs 2022 Cuma 00:02
Muhtarlar bilgilendirildi

Köy ve mahalle muhtarlarına yönelik yapılan toplantıda 2021 yılında kabul edilen ve uygulanan projeler değerlendirildi. 
Toplantıda Proje Koordinatörü Şükrü Tanun Öztürk ve İlçe Tarım Müdürü Osman Akşit tarafından, projelerle ilgili bilgilendirme yaptı. Ayrıca muhtarlar 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde 666 bin 900 liralık bütçe ile kabul edilen ‘Çilek KOP’aran Eller KOP’la Büyüyor’ projesinin içeriği ve yararlanma şartları konusunda bilgilendirildi.

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