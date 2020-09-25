Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1120
ALTIN
457.303
DOLAR
7.6108
STERLİN
9.7193
EURO
8.8768

Muhtar, toprağa verildi

YOZGAT’ta vefat eden Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi Muhtarı Süleyman Hacı Candan toprağa verildi.

25 Eylül 2020 Cuma 00:04
Muhtar, toprağa verildi

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yozgat’ın tanınmış ailelerinden, Candan Kuruyemiş işletmesi sahibi İsmet Candan’ın oğlu Süleyman Hacı Candan, hastalığa yenik düşerek vefat etti. Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi Muhtarı Süleyman Hacı Candan, dün öğleden sonra kılınan namazın ardından Top Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse da katılıp, ailesine baş sağlığı ve sabır diledi. Merhum Süleyman Hacı Candan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.  

Anahtar Kelimeler:
MuhtarToprağa Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOLLAR YENiLENiYOR
YOLLAR YENiLENiYOR
DOLANDIRICILIK UYARI
DOLANDIRICILIK UYARI
Eğitim çalışmaları
Eğitim çalışmaları
Örnek çalışmaya teşekkür
Örnek çalışmaya teşekkür
Diyanet virüsü konuştu
Diyanet virüsü konuştu
Gönüllülere teşekkür
Gönüllülere teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim