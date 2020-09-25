Muhtar, toprağa verildi

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yozgat’ın tanınmış ailelerinden, Candan Kuruyemiş işletmesi sahibi İsmet Candan’ın oğlu Süleyman Hacı Candan, hastalığa yenik düşerek vefat etti. Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi Muhtarı Süleyman Hacı Candan, dün öğleden sonra kılınan namazın ardından Top Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse da katılıp, ailesine baş sağlığı ve sabır diledi. Merhum Süleyman Hacı Candan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.