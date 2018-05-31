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Mühendisler iftar sofrasında buluştu

MAKİNE Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar yemeği siyasetçi, bürokrat, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu başkanlarını aynı sofrada buluşturdu.

Mühendisler iftar sofrasında buluştu

MAKİNE Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar yemeği siyasetçi, bürokrat, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu başkanlarını aynı sofrada buluşturdu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Mühendisler iftar sofrasında buluştu

 Makine Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği tarafından Grand Ser Otel’de tertiplenen iftar yemeğine AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek, MHP Milletvekili Adayı Ahmet Özbek, MHP İl  Başkan Yardımcısı Tuba Özdemir, MHP Yozgat Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, CHP Milletvekili adayları Ali Keven, Özgür Karslıoğlu, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, oda üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.  Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tahir Demirel, geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine katılan tüm isimlere ayrı ayrı teşekkür etti.  Tahir Demirel, bölgede uzun yıllardır yaşanan olaylarla kardeşin kardeşi boğazladığını, Müslümanların kanının akıtıldığına dikkat çekti. Türkiye’nin de hassas ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini dile getiren Demirel, “Kardeşliğimizin hukukunu, içinde bulunduğumuz ayın manevi havasını bozmadan farlılıklarımızı zenginlik kabul ederek birlikteliğimizi daha da güçlendirerek dost ve düşmana karşı artırmalıyız” dedi.  Demirel, sonraki iftar programlarında da aynı birlik içinde bir araya gelmeyi temenni ettiğini söyledi.
 

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