Müftünün konukları

Müftü Aksoy, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ‘’Ziyaretinizden dolayı fevkalade memnun olduk, sağ olun, var olun, geleceğimizin İnşallah teminatı sizlersiniz’’ dedi.

Müftü Aksoy, öğrencilere Müftülüğün yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler verdi, Cuma akşamları ‘Ailecek Camideyiz’ programlarına öğrencilerin anne ve babalarıyla birlikte katılabileceklerini belirtip, davetti bulundu. Müftü Aksoy, ‘’Cumartesi ve Pazar günleri Kuran-ı Kerim dersleri için hocalarımız ve hoca hanımlarımız sizleri bekliyor’’ diye konuştu. Öğrencilerin sorularına cevaplar veren Müftü Aksoy, öğrenciler ile birlikte okul yöneticilerine ve öğretmenine Diyanet yayınlarımızdan hediye etti.