Müftülükte okuma etkinliği

Yozgat İl Müftülüğü, din görevlilerinin yeterliliklerine, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Eylem Planı çerçevesinde kitap okuma projesini uygulamaya koydu. Proje çerçevesinde 12 ay süreli okuma grupları oluşturularak din görevlilerinin her ay için belirlenen kitap ve dergiyi okumaları ve akabinde müzakere etmelerini istendi. Yozgat İl Müftülüğü 2021 Nisan ayından itibaren başlatmış olduğu Oku-Yorum projesini uygulamaya koydu. İl Müftülüğü, bünyesinde bulunan İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım’lardan 17 ayrı grup oluşturarak projeyi hayata geçirdi. Her ay gruplar toplanarak, o ay ki okumuş oldukları kitapların ve dergilerin müzakere ve mütalaasını yapıyor. Din hizmetleri alanında daha iyi bir hizmet sunmak, vatandaşların ihtiyaçlarına daha kaliteli cevap verilmesinin amaçlandığı bildirildi. Personelin aylık olarak yaptığı Oku-Yorum çalışmalarıyla ilgili olarak Yozgat İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, Din Hizmetleri Şube Müdürü Fevzi Yılmaz, Köseoğlu, Sarıhacılı, 100.Yıl Yeni Sanayi Sitesi Camilerindeki toplantılara katılarak, din görevlileri ile ayın kitabı hakkında istişare ile birlikte din gönüllülerine moral ve motivasyon desteğinde bulundular.