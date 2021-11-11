Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Müftüler toplandı

Yozgat’ta görev yapan ilçe müftüleri, İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında toplanarak, değerlendirmelerde bulundu.

11 Kasım 2021 Perşembe 00:01
Müftüler toplandı

İl Müftülüğü ile ilçe Müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak, yapılan hizmetleri yerinde görmek maksadıyla yapılan toplantı Sarıkaya İlçesinde gerçekleştirildi. Hz. Ayşe Kız Kur'an Kursunda gerçekleştirilen toplantıya Yozgat İl Müftü Yardımcıları Süleyman Eroğlu, Aybala Tuğba Yurtlu ile ilçe müftüleri, şube müdürleri ve ilçelerde görevli vaizler katıldı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, il ve ilçelerde yürütülen din hizmetleri kapsamında bilgiler aldı. 2021 Yılı 2. Dönem Özel Vaaz ve İrşat Programları ile yarışmalar, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının kurulması, faaliyetlerin artırılması, Kadına yönelik şiddetle mücadele ile alakalı eğitimler ele alındı. Milli Ağaçlandırma Günü ve Sosyal Medya Etik Kuralları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen talimatlar hakkında da değerlendirilmeler yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Müftüler ToplandıYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberİlMüftüsüAliGüldenIlçeMüftülerToplantıDeğerlendirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OKTAY’DAN MÜJDE
OKTAY’DAN MÜJDE
Kar yağdı, hava puslandı
Kar yağdı, hava puslandı
ATA’YI SAYGI iLE ANDIK
ATA’YI SAYGI iLE ANDIK
Hastanede anma
Hastanede anma
ETKiNLiKLER BAŞLADI
ETKiNLiKLER BAŞLADI
Fidanlar toprakla buluşacak
Fidanlar toprakla buluşacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim