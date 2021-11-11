Müftüler toplandı

İl Müftülüğü ile ilçe Müftülükleri arasındaki koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak, yapılan hizmetleri yerinde görmek maksadıyla yapılan toplantı Sarıkaya İlçesinde gerçekleştirildi. Hz. Ayşe Kız Kur'an Kursunda gerçekleştirilen toplantıya Yozgat İl Müftü Yardımcıları Süleyman Eroğlu, Aybala Tuğba Yurtlu ile ilçe müftüleri, şube müdürleri ve ilçelerde görevli vaizler katıldı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, il ve ilçelerde yürütülen din hizmetleri kapsamında bilgiler aldı. 2021 Yılı 2. Dönem Özel Vaaz ve İrşat Programları ile yarışmalar, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının kurulması, faaliyetlerin artırılması, Kadına yönelik şiddetle mücadele ile alakalı eğitimler ele alındı. Milli Ağaçlandırma Günü ve Sosyal Medya Etik Kuralları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen talimatlar hakkında da değerlendirilmeler yapıldı.