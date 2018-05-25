Müftüden ilçe ziyareti

Müftü Sezik,160 öğrenci kapasiteli Türkiye Diyanet Vakfı yurdundaki çalışmaları inceledi. Daha sonra Aydıncık ve Çekerek ilçelerine ziyaretlerde bulunup, cami cemaatiyle bir araya geldi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Çekerek İlçesine ziyaretinden sonra Aydıncık Merkez Camii’nde Teravih öncesi vaazda bulundu, teravih namazını kıldırdı. Cami çıkışı cemaatle sohbet eden Sezik, cemaatin Ramazın-ı şeriflerini kutladı. Müftü Sezik, Aydıncık Belediyesinin yaptırmış olduğu halka açık çay bahçesinde vatandaşla sohbet etti.