Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

Müftüden ilçe ziyareti

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Müftü Yardımcıları İsmail Karadavut, Süleyman Eroğlu ile birlikte ramazan ayı dolayısıyla başlattığı ziyaretlerini sürdürüyor.

Müftüden ilçe ziyareti

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Müftü Yardımcıları İsmail Karadavut, Süleyman Eroğlu ile birlikte ramazan ayı dolayısıyla başlattığı ziyaretlerini sürdürüyor.

25 Mayıs 2018 Cuma 07:00
54 Okunma
Müftüden ilçe ziyareti

Müftü Sezik,160 öğrenci kapasiteli Türkiye Diyanet Vakfı yurdundaki çalışmaları inceledi. Daha sonra Aydıncık ve Çekerek ilçelerine ziyaretlerde bulunup, cami cemaatiyle bir araya geldi. Yozgat  İl Müftüsü Salih Sezik, Çekerek İlçesine ziyaretinden sonra Aydıncık Merkez Camii’nde Teravih öncesi vaazda bulundu, teravih  namazını kıldırdı. Cami çıkışı cemaatle sohbet eden Sezik, cemaatin Ramazın-ı şeriflerini kutladı. Müftü Sezik, Aydıncık Belediyesinin yaptırmış olduğu halka açık çay bahçesinde vatandaşla sohbet etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KAMULAŞTIRILIYOR
KAMULAŞTIRILIYOR
DSİ, ıslah ediyor
DSİ, ıslah ediyor
Barajlar suyla buluştu
Barajlar suyla buluştu
Hayvan Pazarı inşaatına başlandı
Hayvan Pazarı inşaatına başlandı
Hayırlı olsun ziyareti
Hayırlı olsun ziyareti
D8 Konuşuldu
D8 Konuşuldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim