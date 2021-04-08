Müftü Sezik veda etti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Müftülüğüne atanan Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat Valisi Ziya Polat’tan sonra gazetemizi de ziyaret ederek, veda etti. Vali Polat, Sezik’e Yozgat için bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Din görevlisi ve cezaevi vaizi olarak görev yaptıktan sonra, Ağrı Taşlıçay, Kastamonu Taşköprü ve Kayseri İncesu ilçelerinde İlçe Müftüsü, Kayseri’de İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Sezik, 2017 yılının ilk ayında Yozgat’a atandı. Yozgat’ta görevde bulunduğu süre içerisinde halk ile diyaloğunu sıcak tutan Müftü Sezik, yarın kurumla ilişiğini kesip, yeni görev yeri olan İzmir’e gidecek.