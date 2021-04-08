Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1418
ALTIN
455.722
DOLAR
8.1525
STERLİN
11.2088
EURO
9.6895

Müftü Sezik veda etti

YOZGAT Müftüsü Salih Sezik, veda ziyaretlerine başladı.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:18
Müftü Sezik veda etti

 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Müftülüğüne atanan Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat Valisi Ziya Polat’tan sonra gazetemizi de ziyaret ederek, veda etti. Vali Polat, Sezik’e Yozgat için bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Din görevlisi ve cezaevi vaizi olarak görev yaptıktan sonra,  Ağrı Taşlıçay, Kastamonu Taşköprü ve Kayseri İncesu ilçelerinde İlçe Müftüsü, Kayseri’de İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Sezik, 2017 yılının ilk ayında Yozgat’a atandı. Yozgat’ta görevde bulunduğu süre içerisinde halk ile diyaloğunu sıcak tutan Müftü Sezik, yarın kurumla ilişiğini kesip, yeni görev yeri olan İzmir’e gidecek. 

Anahtar Kelimeler:
Müftü Sezik Veda Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
30 Mübarek Gün 66 Hatim
30 Mübarek Gün 66 Hatim
Gençlerden ziyaret
Gençlerden ziyaret
TAŞINMAZLAR TAŞINIYOR
TAŞINMAZLAR TAŞINIYOR
Kültür Çarşında hummalı çalışma
Kültür Çarşında hummalı çalışma
Covit19’a dikkat çekildi
Covit19’a dikkat çekildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim