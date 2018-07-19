Müftü incelemelerde bulundu

Müftü Sezik, Kur’an Kursu’nda bulunan çocuklarla sohbet ederek öğüt verdi. Müftüsü Sezik, “Çocuklar bizlerin geleceğidir. Yapımı yeni tamamlanan Hz. Aişe Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Müftülük olarak her zaman çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vatanına milletine faydalı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımız sürecek” dedi.