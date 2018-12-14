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Müftü camiye çağırdı

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat Milli İrade İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu.  

Müftü camiye çağırdı

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat Milli İrade İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu.  

14 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Müftü camiye çağırdı

Müftü Sezik, Milli İrade İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Gençliğin ve gençlerin öneminden bahseden Müftü Sezik, öğrencilere ‘camilere gelin’ çağrısı yaptı. İl Müftüsü Salih Sezik, öğrencilere önemli sahabelerin hayatlarından kesitler anlattı. Sezik, “ Musab, günümüz gençlerine model ve örnek bir şahsiyettir. Gençlerimiz onu kendilerine örnek almalıdır. Gençlerimiz makam, mal ve şehvet esaretinden uzaklaşmalı; takvada, hayada ve tebliğde birer Musab olmalıdır” dedi.
Camileri çocukların, gençlerin, kadınların, toplumun her kesiminin aynı zamanda gidip muhabbet edebildikleri, kaynaşabildikleri, ruhen ve manen kendilerini geliştirebildikleri mekana dönüştürmek istediklerini ifade eden Müftü Sezik, “Bu yıl cami ve gençlik buluşması ile asıl amacımız camileri gençliğin anlam arayışına cevap veren mekanlara dönüştürmek oldu’ diye konuştu.

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