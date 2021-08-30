Müftü açılış yaptı

Aydıncık İlçe Müftülüğünü ziyaret eden Gülden, İlçe Müftüsü Muhammed Artan ve daire personeli ile hasbihal etti. Daha sonra 4-6 yaş Kur’an Kursu’na dönüştürülmek üzere planlanan Kasır Köşkü’nde incelemelerde bulundu. Restorasyonu devam eden Ağıllı Köyü Camii’ni ve köyde bulunan Haceş Müze Evini ziyaret etti. Gülden, namaz çıkışında cami cemaati ile sohbet etti. Akabinde Yeni Camii ve Yukarı Camii’nde Minare açılışını gerçekleştirdi. İl Müftüsü Gülden, ziyaretlerine İlçenin kadim geçmişi ile alakalı olan Tarihi Kültür Evi’ne uğrayarak bilgiler aldı. Son olarak ise doğal güzellikleri ile insanı büyüleyen Kazankaya Kanyonu’na giden Gülden, İlçeden güzel hatıralarla ayrıldı.