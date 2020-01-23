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Mücadeleye devam

YOZGAT Belediyesi ekipleri, kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Mücadeleye devam

YOZGAT Belediyesi ekipleri, kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

23 Ocak 2020 Perşembe 03:15
Mücadeleye devam

Kar yağışının ardından belediye ekipleri yollar ve kaldırımlarda başlattığı kar temizleme çalışması kapsamında, iş makineleriyle toplanan kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşındı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, mevsim öncesi kış hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, kar yağışının başlamasıyla yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışmasının yapıldığını söyledi.  Kar yağışının durmasıyla da temizlik çalışmalarının başladığını anlatan Köse, "Belediyemize ait 18 iş makinesi ve 101 personel ile karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kar ne kadar yağarsa yağsın, vatandaşımızı sıkıntıya sokmadan günlük hayatlarını yürütmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. 

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