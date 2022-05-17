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Yozgat’ta Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

17 Mayıs 2022 Salı 00:14
Mücadeleye devam

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Keskin, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve personeller katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunan İl Müdürü Keskin yaptığı açıklamada, “Sosyal Güvenlik; vatandaşların gelir düzeylerine bakmaksızın toplumdaki her bireye sağlık, sosyal ve ekonomik riskler karşısında güvence sunan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde sistem daha önce SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı olmak üzere üç kurum aracılığıyla yürütülmekteyken 16 Mayıs 2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Güvenlik Reformu gerçekleştirilerek üç kurum tek çatı altında Sosyal Güvenlik Kurumu olarak birleştirilmiştir. Reformla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nu paydaşlara tanıtmak, vatandaşları hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek ve toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl tüm yurtta 16 Mayıs’ı tarihini içine alan hafta ‘Sosyal Güvenlik Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Sosyal güvenlik reformu ile ülkemizde yaşayan tüm insanların genel sağlık sigortası kapsamına alındığı, tüm illerimizde yerinde hizmet verilen, uluslararası düzeyde örnek bir veri merkezine sahip, dijital dönüşüm hedefi ile neredeyse tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği, e-Devlet uygulaması kullanılarak emeklilik talebinden prim yatırmaya birçok hizmete anında ve kolaylıkla ulaşılabildiği bir yapıya dönüşüm sağlanmıştır” dedi.
KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE
Bu güçlü yapı içerisinde kayıt dışı istihdamla mücadelenin ayrı bir yer tuttuğunu ifade eden Keskin, “Kayıt dışı istihdam; sosyal güvenlik açısından niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi olarak tanımlanabilir. Kayıt dışı istihdamın ekonomik ve sosyal açıdan birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır. Sigortasız çalışan kişiler, çalışanlara sağlanan birçok yasal haktan yararlanamazlar. Örneğin: Kayıt dışı çalışanların çalıştıkları günler emeklilik için geçerli sayılmaz. Kayıt dışı çalışanlar, herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiklerinde malullük aylığından yararlanamazlar. Geride kalan aile bireyleri ölüm aylığı hakkından yararlanamazlar. Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilirler. İş kazası geçirmeleri ve meslek hastalığına yakalanmaları halinde ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinden (rapor ücreti) veya sürekli iş göremezlik gelirinden yararlanamazlar. İşsiz kalmaları halinde işsizlik sigortasından faydalanamazlar. İşten ayrılmaları halinde ihbar ve kıdem tazminatından yoksun kalırlar.  Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamazlar” açıklamasında bulundu.
‘KAPSAMLI 
DÜZENLEMELER 
YAPILDI’
Sosyal güvenlik reformuyla sosyal güvenliğe ilişkin birçok konuda olduğu gibi kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda da kapsamlı düzenlemeler yapıldığına değinen Keskin, “Reformla birlikte kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı çalışmalarla başarılı olunamayacağı; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, bankalar ve toplumun diğer ilgili kesimleri ile iş birliği yapılarak bu sorunun ortadan kaldırılabileceği hususu benimsenmiştir” şeklinde konuştu.
Keskin, “Kurumumuz ve Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun tüm çalışanları ile vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” diye konuştu.

Sema Nur Koçaker
 

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